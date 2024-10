Airbus : l'entreprise va supprimer jusqu'à 2 500 postes dans sa branche défense et espace

Airbus va supprimer jusqu'à 2 500 postes dans sa branche défense et espace. La direction n'a pas donné d'indication sur la répartition de ces suppressions d'emplois dans cette branche, qui compte 35 000 salariés dans le monde, dont 7 000 en France.

À Toulouse (Haute-Garonne), les salariés de la branche défense et espace d'Airbus ont été informés par mail, mercredi 16 octobre à la mi-journée, d'une "réduction du nombre de postes jusqu'à 2 500". Dans son unique communication de la journée, la société explique que dans la branche espace, "d'importantes charges financières ont été enregistrées en 2023 et 2024". Ces deux dernières années, 1,5 milliard d'euros de pertes ont été enregistrés.

La branche du spatial est la plus visée

C'est bien la branche du spatial qui est la plus visée, car elle subit la concurrence américaine, plus particulièrement celle de SpaceX et de son patron Elon Musk, qui dispose d'une technologie très en avance sur l'Europe pour la conquête spatiale. Pourtant, les carnets de commandes sont pleins, affirme Sébastien Rostan, délégué syndical central CGT Airbus Defence and Space, parlant d'aberration. Pour l'instant, la direction n'a donné aucune indication sur la répartition de ces 2 500 suppressions de postes dans le monde. Airbus compte en tout 35 000 salariés dans cette branche, dont 7 000 en France.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.