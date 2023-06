Incendies au Canada : les fumées géantes arrivent en France

Les feux de forêt qui sévissent au Canada ont pris une telle ampleur que la fumée des incendies géants va arriver en France, d’ici mercredi 28 juin. Y a-t-il un risque pour la santé ?

Un soleil qui peine à percer et un ciel ocre. Les côtes de la Galice (Espagne) sont les premières du continent touchées par le nuage de poussières des incendies canadiens. Le nuage dépasse la superficie de la France. La menace, ce sont les masses de gaz carboniques détectés par satellite. "On a déjà quelques fumées qui sont en suspension au-dessus du pays (...). En revanche, à partir de mercredi, jeudi, on attend une plus forte concentration en particules", détaille Ludovic Lagrange, météorologue.



Des particules fines vont gagner l’Europe

Ces particules, poussées par les vents d’Ouest, ont survolé dès la soirée du 25 juin l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, de l’autre côté de l’Atlantique, au grand étonnement de la population. En traversant l’océan, le nuage s’est débarrassé d’une partie de ses particules les plus lourdes. Celles qui devraient gagner l’Europe sont donc les particules les plus fines, celles "qui vont les plus loin dans le corps", explique le Dr Clairelyne Dupin, pneumologue. es personnes atteintes de maladies respiratoires pourraient connaître des crises.