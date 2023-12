Direct Procès de Monique Olivier : "Je regrette tout ce que j'ai fait", déclare l'accusée à quelques heures du verdict

Après trois semaines de débats, le verdict est attendu mardi 19 décembre dans le procès de Monique Olivier. L'ex-épouse du violeur et tueur en série Michel Fourniret est jugée pour complicité dans les enlèvements et les meurtres de Marie-Angèle Domèce, de Joanna Parrish et d'Estelle Mouzin. "Je confirme ce que j’ai dit et je regrette tout ce que j’ai fait, a déclaré l'accusée au dernier jour du procès. Je demande pardon aux victimes, aux familles des victimes tout en sachant que c’est impardonnable tout ce que j’ai fait." Lundi, le ministère public avait requis contre Monique Olivier la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans, "au vu de la gravité exceptionnelle des faits commis, de la nécessaire protection de la société". Suivez notre direct.

Des crimes vieux de plusieurs décennies. A 75 ans, Monique Olivier comparaît seule devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine, à Nanterre, pour répondre de son rôle dans ces trois crimes vieux de 35, 33 et 20 ans. Son ex-mari, qui était également mis en examen dans ces affaires, est mort en détention en 2021.

Les parties civiles n'ont "pas eu toutes les réponses". Eric Mouzin, père d'Estelle, a admis devant la presse lundi matin que les parties civiles n'avaient "pas eu toutes les réponses". "Mais nous savions que ces réponses étaient dures à obtenir", a-t-il ajouté.

Des contradictions sur la personnalité de l'accusée. A rebours de l'image de victime présentée par Monique Olivier tout au long de son procès, l'accusation a rappelé les choix faits par l'ex-épouse de Michel Fourniret. "Quand il y a un passage à l'acte, elle est celle qui suit et obéit à Michel Fourniret en pleine connaissance de cause, a insisté Stéphanie Pottier, une des avocates générales. Elle a la capacité de fuir, de ne pas être une complice active, de sauver ses victimes et de le dénoncer; mais elle ne fait pas ces choix."