Résultats des législatives 2022 : le Rassemblement national obtient 89 sièges et signe une percée historique à l'Assemblée nationale, selon notre estimation Ipsos-Sopra Steria

Le parti de Marine Le Pen pourra former un puissant groupe à l'Assemblée nationale. Une première depuis trente-six ans.

Le Rassemblement national réalise une percée historique lors de ce second tour des élections législatives, dimanche 19 juin. Avec 89 députés élus, selon une estimation Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et les chaînes parlementaires, le RN pourra donc former un groupe politique à l'Assemblée nationale.

>> Résultats, analyses et réactions : suivez la soirée électorale du second tour des élections législatives

Un résultat historique pour l'extrême droite, qui fait mieux que son meilleur score réalisé lors du second tour du 16 mars 1986. A l'époque, le parti de Jean-Marie Le Pen avait obtenu, pour la première fois, 35 députés, grâce au mode de scrutin à la proportionnelle à un seul tour. La formation politique de la finaliste de la présidentielle 2022, qualifiée le 12 juin dans 208 circonscriptions avec 18,68% des voix, réalise donc sa meilleure performance pour des élections législatives, et améliore très largement son score par rapport à 2017 où seulement huit élus avaient pu entrer au Palais-Bourbon.

La présidentielle de 2027 en ligne de mire

Au soir du premier tour des élections législatives, dimanche 12 juin, Marine Le Pen avait demandé à ses électeurs de lui donner "100 à 150 députés". Même si le compte n'y est pas complètement pour le parti d'extrême droite, le Rassemblement national se positionnerait comme la troisième force politique du pays, selon nos estimations.

>> Législatives 2022 : retrouvez tous les résultats dans votre commune

Après la progression de près de 7,5 points réalisée par la patronne du RN au second tour de la présidentielle en avril (41,45%, contre 33,9% en 2017), le parti d'extrême droite, qui a refusé toute alliance avec Eric Zemmour et son parti Reconquête !, confirme donc la dynamique du scrutin présidentiel.

Pari réussi donc pour Marine Le Pen, qui fait entrer avec elle au Palais Bourbon un nombre historique de députés d'extrême droite et pourra donc peser dans le débat politique national en vue de la présidentielle de 2027.