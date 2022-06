DIRECT. Législatives 2022 : Ensemble !, Nupes, RN, LR... Y aura-t-il une majorité absolue à l'Assemblée nationale ? Suivez la soirée du second tour

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #LEGISLATIVES

: C'est l'heure du dépouillement ! Passion tas d'enveloppes et de papiers aux quatre coins de l'Hexagone.

: Bonjour Pierre. Quelques nouvelles de l'autre côté du Rhin, à Cologne:- élections: a voté! Juste avant la fermeture, il n'y avait pas un chat...- canicule: après une journée d'enfer hier (36°c, rare ici, surtout en juin), un petit 24°c aujourd'hui avec un petit vent bienvenu (mais c'est pas le brouillarta de mon cher Pays Basque) Vivement dimanche ! (pensées émues pour Jean-Louis Trintignant)

: Notre fidèle lectrice expatriée à Cologne @Isa nous fait part de son vote dans la fournaise outre-Rhin.

: Dans le Sud-Ouest, il fait toujours aussi chaud et la mairie de Toulouse a longuement réfléchi avant de trouver le moyen de rafraîchir ses assesseurs. Plutôt des ventilateurs qui risqueraient de faire envoler les bulletins de vote, la municipalité a choisi de fournir des brumisateurs individuels aux courageux qui tiennent les bureaux toute la journée, dépouillement inclus, relève La Dépêche.

: Bonjour @MaximLaRochelle, il s'agit pourtant d'une règle fondamentale du vote en France. La Constitution, son article 3 surtout, précise en effet que le vote doit être absolument secret, et l'on doit théoriquement prendre tous les bulletins de vote présents sur la table de décharge. Libre à vous de faire ce que vous voulez une fois le rideau de l'isoloir tiré.

: Bonjour FI ! Depuis quand le code électoral oblige à prendre les deux bulletins à un second tour avant d’entrer dans l’isoloir ? Perso il y a des bulletins que je ne toucherais même pas avec un bâton et dans mon souvenir lors de mes premiers votes ce n’était pas obligatoire. Merci pour votre réponse !

: Bonjour @Kat, il semblerait pour l'instant que la chaleur n'ait pas eu trop d'incidence sur la mobilisation des électeurs. Avez-vous, comme certains, choisi de vous déplacer tôt pour éviter le coup de chaud ?

: Encore un "bon" 35 degrés à l'ombre en Bourbonnais... Ça ne doit pas aider les électeurs à sortir pour aller voter pour les législatives...





: Mais quels sont les départements qui s'étaient le plus déplacés pour voter à 17 heures ? Réponse en détail avec cette carte interactive. On retrouve, en haut du tableau, le Lot, la Haute-Vienne et la Dordogne.





: Bonjour @Couac, au second tour des élections législatives de 2017, l'abstention avait atteint un niveau historique pour la Ve République : 57,36% des inscrits ne s'étaient pas déplacés pour aller voter, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

: Bonjour FI, quelle était l’abstention en 2017, en comparaison ?

: L'abstention devrait atteindre 54% pour ce second tour, selon notre estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et les chaînes parlementaires. Pour rappel, elle était de 52,5% au premier tour.

: La participation à 17 heures pour ce second tour s'élève à 38,11%. Un chiffre en légère baisse par rapport au premier tour, lors duquel 39,42% des inscrits s'étaient déjà rendus aux urnes à la même heure.

: Bonjour @cantor, j'attends ces chiffres comme vous. Le prochain décompte que nous recevrons arrivera à 17 heures, et je ne manquerai pas de vous le donner dans la foulée.

: bonjour quelle est la participation à 16h s'il vous plaît ?

: Bonjour @Législatives22. Mes collègues de La 1ère vous ont préparé plusieurs articles, avec les résultats déjà connus dans l'Atlantique et dans le Pacifique.

: Bonjour, auriez-vous un récapitulatif des résultats du second tour des législatives dans les Dom-Tom ? Je ne trouve que des infos parcellaires mais sans vue d'ensemble. Merci !

: Bonjour @Marie. Je vais essayer. La majorité absolue, dont le seuil est fixé à 289 députés, correspond à la moitié des députés, plus une voix. Elle permet à celui qui la détient de faire voter des lois sans l'aide d'autres partis politiques. La majorité relative revient à l'organisation qui a obtenu le plus de députés. Dans le cas de l'Assemblée nationale, elle peut contraindre à nouer des accords avec d'autres partis pour faire adopter ses textes.

Il est 14 heures, voici le point sur l'actualité :



• Le taux de participation est en légère hausse à midi, par rapport au premier tour : 18,99% contre 18,43%. Les principaux dirigeants politiques, d'Emmanuel Macron à Jean-Luc Mélenchon, en passant par Marine Le Pen et Elisabeth Borne, ont voté. Suivez le second tour dans notre direct.



• Revers pour le gouvernement, avec la défaite de la secrétaire d'Etat chargée de la Mer, Justine Benin, en Guadeloupe. La gauche et les mouvements régionalistes se sont imposés dans de nombreuses circonscriptions ultramarines .



• Quelque 52 départements sont toujours placés en vigilance orange aux orages et/ou à la canicule cet après-midi. Les tempêtes qui ont suivi cette vague de chaleur ont fait un mort à Villers-sur-Mer.



• La guerre en Ukraine pourrait durer "des années", a mis en garde le secrétaire général de l'Otan dans une interview publiée dimanche par le quotidien allemand Bild. Il exhorte les pays occidentaux à inscrire leur soutien à Kiev dans la durée.

: A Wallis-et-Futuna, le duel entre les deux candidats se revendiquant de la majorité présidentielle, sans avoir été officiellement investis, a été extrêmement serré. Mikaele Seo, en lice avec le soutien de la majorité au pouvoir à l'assemblée territoriale, n'a en effet engrangé que 16 voix de plus que son adversaire Etuato Mulikihaamea, issu de la société civile. Son élection pourrait toutefois faire l'objet d'un recours du perdant, compte tenu du très faible écart de voix.

: En Nouvelle-Calédonie, Philippe Dunoyer et Nicolas Metzdorf, tous deux membres d'une coalition loyaliste récemment créée et rattachée au parti présidentiel, ont remporté leur duel face aux candidats indépendantistes du FLNKS. Depuis 1986, les indépendantistes n'ont jamais réussi à gagner une élection législative et dénoncent un découpage entré en vigueur cette année-là.

: Le président de la République, Emmanuel Macron, a voté ce midi au Touquet (Pas-de-Calais), en compagnie de son épouse.







: Bonjour @Rationalité politique question à un politiste. Ce n'est pas une règle écrite, mais elle est appliquée depuis 2007 et le mandat de Nicolas Sarkozy. "Franchement, la logique, c'est que quand on est battu, ça veut dire qu'on n'a pas le soutien du peuple et qu'on ne peut pas rester au gouvernement", justifiait à l'époque François Fillon, son Premier ministre. François Hollande puis Emmanuel Macron l'ont repris à leur compte par la suite.

: Pouvez-vous nous expliquer pourquoi un membre du gouvernement qui perd une élection législative doit démissionner? Quel rapport? Quelle logique? Si on ne se présente pas, on peut rester au gouvernement...

: En Polynésie française, le parti indépendantiste Tavini Huiraatira, soutenu par la Nupes, a remporté les trois circonscriptions de l'archipel, avec Moetai Brotherson, Steve Chailloux et Tematai Legayic. Ce dernier devient le plus jeune député de l'histoire de France, signale notre journaliste Hugo Capelli sur Twitter.

: Pour le second tour des élections législatives, à midi, 18,99% des électeurs se sont déplacés pour voter. Qu'en est-il département par département ? Réponse dans notre carte.







: La Première ministre et candidate aux législatives, Elisabeth Borne, a voté à Condé-en-Normandie (Calvados) ce midi, tout comme le chef de file de la Nupes, Jean-Luc Mélenchon, à Marseille (Bouches-du-Rhône) et la patronne du Rassemblement national, Marine Le Pen, à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais).







: Voici ce que donne le taux de participation à midi comparé aux précédentes législatives.







Il est midi, voici le point sur l'actualité :



• Le taux de participation est en légère hausse à midi, par rapport au premier tour : 18,99% contre 18,43%. Suivez le second tour dans notre direct.





• Premier revers de la journée pour le gouvernement, avec la défaite de la secrétaire d'Etat chargée de la Mer, Justine Benin, en Guadeloupe. La gauche et les mouvements régionalistes se sont imposés dans de nombreuses circonscriptions ultramarines.



• Quelque 52 départements sont toujours placés en vigilance orange aux orages et/ou à la canicule ce midi. Les tempêtes qui ont suivi cette vague de chaleur ont fait un mort à Villers-sur-Mer.



• La guerre en Ukraine pourrait durer "des années", a mis en garde le secrétaire général de l'Otan dans une interview publiée dimanche par le quotidien allemand Bild. Il exhorte les pays occidentaux à inscrire leur soutien à Kiev dans la durée.

: Dimanche dernier, à la même heure, 18,43% des électeurs avaient glissé leur bulletin dans l'urne. Le chiffre de ce midi est également supérieur à 2017 (17,75%) mais inférieur à 2012 (21,41%).

: Le taux de participation s'élève à 18,99% à midi, en légère hausse par rapport au premier tour.

: Que font les députés qui quittent l'Assemblée ? L'écologiste Matthieu Orphelin, qui ne s'est pas représenté après un mandat comme député du Maine-et-Loire, va devenir directeur général de la Ligue de protection des oiseaux (LPO). L'association vient de l'annoncer dans un communiqué.

: Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, candidat à sa succession dans la 6e circonscription du Finistère, a voté ce matin à Motreff (sous la pluie).







: Matinal, l'ancien Premier ministre Edouard Philippe, chef de file du mouvement Horizons, a voté au Havre.







: Nul n'est censé ignorer le climat et la biodiversité. Dans une tribune publiée par Le Journal du dimanche, 35 scientifiques, dont les climatologues Valérie Masson-Delmotte et Christophe Cassou, appellent, avec l'ancien député Matthieu Orphelin, les prochains députés à se former aux enjeux environnementaux. Une formation express est prévue à partir de demain et jusqu'à mercredi à côté de l'Assemblée nationale.

Il est 9 heures, voici le point sur l'actualité :



• Premier revers de la journée pour le gouvernement, avec la défaite de la secrétaire d'Etat chargée de la Mer, Justine Benin, dans la 2e circonscription de Guadeloupe. Suivez le second tour avec nous.



• La vigilance rouge est levée sur l'ensemble du territoire, 50 départements restent en alerte orange canicule et/ou orages. Les tempêtes qui ont suivi cette vague de chaleur ont fait un mort et un disparu dans le Calvados.



• La guerre en Ukraine pourrait durer "des années", a mis en garde le secrétaire général de l'Otan dans une interview publiée dimanche par le quotidien allemand Bild. Il exhorte les pays occidentaux à inscrire leur soutien à Kiev dans la durée.





L'affiche de la finale du Top 14 opposera Castres à Montpellier, vainqueur de la deuxième demi-finale face à Bordeaux-Bègles (19-10 au terme d'un match fermé).

: Voici d'autres résultats en Outre-Mer :



• A Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est le candidat divers droite Stéphane Lenormand qui l'a emporté.



• En Guyane, le régionaliste Jean-Victor Castor l'a emporté dans la 1re circonscription et Davy Rimane (Nupes) dans la 2e.



• En Martinique, Jiovanny William (sans étiquette) s'impose dans la 1re circonscription, Marcellin Nadeau (régionaliste) dans la 2e, Johnny Hajjar (divers gauche) dans la 3e et Jean-Philippe Nilor (régionaliste) dans la 4e.



• A Saint-Barthélémy et Saint-Martin, c'est Frantz Gumbs (divers centre) qui est élu.

: Trois des quatre députés élus en Guadeloupe – Olivier Serva, Christian Baptiste et Elie Califer – étaient soutenus par la Nupes. La dernière a été remportée par Max Mathiasin, député sortant apparenté MoDem. Vous pouvez retrouver plus de détails sur ces scrutins sur Guadeloupe La 1ère.

: Bonjour @Au pied du Ventoux (très bel endroit ;-)) et @influencé. Je comprends votre interrogation. Contrairement à l'élection présidentielle, les législatives sont une somme de 577 élections individuelles. Nous donnons donc les résultats définitifs dès que nous les avons pour les circonscriptions où le vote est clos, ce qui est le cas en Outre-mer. La règle de 20 heures est valable pour les circonscriptions métropolitaines.

: Vous donnez déjà les résultats des DOM-TOM. Donc c'est ça la nouvelle règle, on n'attend plus le dimanche à 20h, les résultats sont donnés dès la fermeture des bureaux de vote ?

: Bonjour , une petite question : pourquoi donnez vous dès ce matin les résultats de la Guadeloupe alors que les bureaux de vote ouvrent à peine en métropole . Ne doit on pas attendre que tous les bureaux de vote ferment pour évoquer les résultats ? Merci et bonne journée

: La députée sortante s'est inclinée avec 41,35% des voix derrière Christian Baptiste (divers gauche), soutenu par la Nupes, élu avec 58,65% des voix. Justine Benin va donc devoir démissionner, conformément à une règle non écrite mais déjà appliquée en 2017 par Emmanuel Macron.

: Premier revers de la journée pour le gouvernement, avec la défaite de la secrétaire d'Etat chargée de la Mer, Justine Benin, dans la 2e circonscription de Guadeloupe.







: Les bureaux de vote pour le second tour des législatives ont ouvert. Suivez cette journée électorale dans notre direct.