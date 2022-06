Résultats des législatives 2022 : la Nupes fait jeu égal avec la majorité présidentielle, avec 25,2% des voix au premier tour, selon notre estimation Ipsos-Sopra Steria

La coalition regroupant La France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste et Europe Ecologie-Les Verts va tenter d'obtenir un maximum de sièges face à la majorité présidentielle et ses alliés au second tour de l'élection.

La Nupes peut-elle empêcher Emmanuel Macron d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale ? Au terme du premier tour des élections législatives, dimanche 12 juin, tout reste possible : les forces qui composent la Nouvelle Union populaire écologique et sociale arrivent au coude-à-coude avec la majorité présidentielle. Les deux alliances ont obtenu 25,2% des suffrages, selon notre estimation Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et les chaînes parlementaires.

>> Résultats, réactions… Suivez dans notre direct la soirée du premier tour des élections législatives

D'après les dernières projections de sièges, les différents partis de gauche (La France insoumise, le Parti socialiste, Europe Ecologie-Les Verts et le Parti communiste) disposeraient pour les cinq prochaines années d'un contingent compris entre 150 et 190 députés.

Priver Renaissance ! de la majorité absolue

Néanmoins, si les projections de sièges se confirment au second tour, le 19 juin, Jean-Luc Mélenchon ne pourra pas imposer de cohabitation à Emmanuel Macron. Le chef de La France insoumise a pourtant demandé aux électeurs de l'"élire Premier ministre" dès le soir du second tour de l'élection présidentielle. Et cet objectif passe obligatoirement par l'obtention d'une majorité à l'Assemblée nationale, ce qui semble très peu probable en raison du poids du bloc macroniste, réuni sous la bannière Ensemble ! (entre 255 et 295 sièges).

Additionnés, les groupes parlementaires LFI, PS, PC et EELV ne dépassaient pas 60 députés lors de la précédente législature. Elle pourrait désormais perturber beaucoup plus fortement la politique du gouvernement, notamment si Renaissance ! n'obtient qu'une majorité relative dimanche prochain.