Législatives 2024 : le nombre de procurations atteint les deux millions, un record

À trois jours du premier tour des élections législatives anticipées, deux millions de procurations ont été faites. Un record.

Devant un commissariat de police, des tentes viennent d’être installées. À l’intérieur, des agents municipaux aident les habitants à remplir les formulaires de procuration pour les votes des deux prochains dimanches. La date de naissance, le nom de naissance et le numéro d’électeur sont nécessaires. Selon le ministère de l’Intérieur, plus de deux millions de procurations ont déjà été effectuées en France. C’est près de six fois plus, comparé aux précédentes législatives, un record dans un contexte imprévu de dissolution de l’Assemblée nationale. “Je travaille ce jour-là et je finis à 19h et je n’aurais pas le temps d’aller voter, donc je fais la procuration à ma femme qui ira voter à ma place”, explique un riverain.

Il faut se présenter en gendarmerie ou dans un bureau de police

Un service rendu aux citoyens qui ne sont pas toujours à l’aise avec les procurations en ligne. Pour valider leur procuration, les électeurs et électrices devront ensuite présenter une pièce d’identité dans un bureau de police ou une gendarmerie.