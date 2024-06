Législatives 2024 : que vont choisir les agriculteurs ?

D. Schlienger, C. Cormery, O. Sauvayre, Images drone : Romain Mouneix - Natura Vidéos Production

Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, les agriculteurs sont inquiets car la loi qu'ils avaient négociée avec le gouvernement a été suspendue. Que réclament-ils aujourd'hui ? Reportage dans la Creuse.

Le département agricole de la Creuse a majoritairement voté pour Emmanuel Macron en 2022. Mais les habitants ont choisi un député de La France insoumise, puis du Rassemblement national aux élections européennes le 9 juin dernier. Au cœur de la campagne et des votes des Creusois, figure notamment l'agriculture et son avenir. Leurs revenus font notamment partie de leurs préoccupations. Trois agriculteurs affirment être attirés par le RN, comme Ludovic Patard, qui estime que Jordan Bardella a "plus de volonté que les autres de défendre" l'agriculture. Pourtant, le RN n'a pas voté la loi agricole.

L'écologie pour l'agriculture

Au marché aux bestiaux, des agriculteurs de tous les départements alentour sont présents. Devant les programmes des différents partis, beaucoup ne savent plus qui ou que croire. Les bovins se vendent plutôt mieux qu'il y a trois ans, lors des précédentes législatives. Désormais, ils comptent voter pour le député qu'ils connaissent le mieux. "On vote une personne, on ne vote pas un parti", conteste une agricultrice. Dans une chèvrerie, au contraire, les éleveurs s'inquiètent davantage du réchauffement climatique. Ils affirment avoir voté pour les Écologistes aux européennes, ou s'être abstenus.