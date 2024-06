Disparitions en Grèce : deux touristes françaises se sont mystérieusement volatilisées Durée de la vidéo : 2 min Disparitions en Grèce : deux touristes françaises se sont mystérieusement volatilisées Depuis vendredi 14 juin, Marie-Pierre et Françoise, deux Françaises de 63 et 73 ans, en vacances sur l'île de Sikinos, dans les Cyclades (Grèce), n'ont plus donné signe de vie. (France 2) Article rédigé par France 2 - O. Longueval, S. Fel, @RevelateursFTV, S. Gravelaine France Télévisions JT de 20h France 2

Qu'est-il arrivé aux deux touristes françaises disparues sur l'île grecque de Sikinos ? C'est la question que de nombreux médias grecs se posent. Marie-Pierre et Françoise n'ont plus donné signe de vie depuis quatre jours. Elles se seraient rencontrées lors de leur séjour sur l'île des Cyclades, où vivent 250 habitants. Vendredi 14 juin, sur des échanges que France Télévisions s'est procuré, Françoise, 73 ans, a tenté de contacter le propriétaire de son hôtel, en vain. La barrière de la langue L'hôtelier la rappellera une heure plus tard, sans parvenir à la comprendre. "J'ai essayé de communiquer, mais elle parlait français", se souvient Ilias Gavanas, le propriétaire de l'établissement. "Je ne parle que anglais et grec (...) elle ne me comprenait pas, elle avait l'air perdue", ajoute-t-il. La septuagénaire lui indiquera ensuite par message être tombée, et lui enverra une photo d'elle allongée, avant de ne plus répondre. Cette dernière serait accompagnée de Marie-Pierre, 63 ans, dont la famille assure qu'elle est une randonneuse aguerrie.

