Euro 2024 : quelles complications risque Kylian Mbappé après sa fracture du nez ?

Lors du premier match de l'équipe de France de l'Euro 2024, lundi 17 juin, Kylian Mbappé s'est fracturé le nez. Une blessure qui peut entraîner des complications, explique le médecin et journaliste Damien Mascret.

Dans la soirée du lundi 17 juin, les Bleus se sont imposés lors de leur premier match de l'Euro 2024, en marquant 1-0 contre l'Autriche. Mais le capitaine de l'équipe, Kylian Mbappé, a quitté le terrain le visage en sang, avec le nez fracturé. Généralement, une fracture du nez, qui est principalement constitué de cartilage, est une blessure bénigne. "Parfois ça se complique", explique néanmoins le médecin et journaliste Damien Mascret, sur le plateau du 20 Heures de France 2, mardi 18 juin. Lorsque l'os nasal est brisé, cela peut entraîner une fracture déplacée, qui peut causer une gêne pour respirer.

Une présence incertaine

Deuxième complication possible, un hématome peut se former sur la cloison nasale, qui sépare le nez en deux. "Si on ne le draine pas, ça entraîne une obstruction nasale, on est gêné pour respirer", explique Damien Mascret. La présence de Kylian Mbappé est donc incertaine pour le match face aux Pays-Bas, vendredi 21 juin.

Parmi nos sources

Facial Plastic Surgery Clinics of North America

Liste non exhaustive.