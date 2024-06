Alimentation : le succès des viennoiseries géantes

Les vidéos de dégustation de croissants et de pains au chocolat XXL font fureur sur les réseaux sociaux. Une tendance sur laquelle tentent de surfer certains boulangers.

La vitrine attire comme un aimant. Devant une boulangerie, les passants s'arrêtent pour admirer les viennoiseries. Et pour cause, elles sont de taille XXL et interpellent de nombreux touristes. Quand un croissant classique mesure 12 cm, le croissant géant, lui, fait 70 cm. Les passants s'interrogent : "On se demande presque si ce sont des vrais ou pas", plaisante une mère de famille.

Des prix à la hauteur

Ces viennoiseries démesurées sont devenues de véritables vedettes sur les réseaux sociaux. Les vidéos sur lesquelles ces croissants et pains aux chocolats apparaissent cumulent plusieurs milliers de vues chacune. Un succès virtuel qui permet à une enseigne française d'attirer les touristes. Le boulanger fabrique une dizaine de viennoiseries géantes chaque jour. Pourtant, le prix éloigne de nombreux clients. Il faut compter pas moins de 14,90 euros pour un pain au chocolat de 360 grammes.