Infographies Résultats des élections régionales 2021 : visualisez la composition des nouveaux conseils régionaux

Moins de sièges pour l'extrême droite, la gauche et la droite renforcées dans certaines régions, et le centre qui fait son entrée... Infographies à l'appui, visualisez la composition des nouveaux hémicycles régionaux comparée à l'issue du scrutin de 2015.

A l'issue du second tour des élections régionales, dimanche 27 juin, tous les projecteurs sont braqués sur les présidents de région. En métropole, tous les sortants sont assurés d'être reconduits pour un nouveau mandat à la tête des exécutifs locaux. Mais en second plan, ce scrutin dessine un nouveau visage des hémicycles.

Et à ce titre, plusieurs changements sont à noter par rapport à la composition des conseils régionaux formés à l'issue du scrutin de 2015. Fragilisation de l'extrême droite, renforcement de la gauche et de la droite dans certaines région, et apparition de sièges centristes... Voici en une infographie la composition des hémicycles régionaux au terme de cette élection.

Dans toutes les régions sans exception, l'extrême droite perd du terrain. Ses plus grandes pertes sont à constater dans les Hauts-de-France, bastion historique du Rassemblement national, où le mouvement perd 22 de ses 54 sièges gagnés en 2015. Il a quitté le conseil de la Corse, en perdant ses 4 sièges qu'il avait obtenus en 2015. C'est la région Paca qui reste le territoire où l'extrême droite pèse le plus dans un hémicycle régional.

Un clivage classique gauche-droite

Dans de nombreuses régions, la gauche conforte son assise : Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté... Elle reste stable en Bretagne, mais perd des sièges en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment. Par contre, la Corse n'en compte plus dans son hémicycle, au profit des élus régionalistes. Même schéma pour la droite, qui s'affirme en Auvergne-Rhône-Alpes (+ 23 sièges), se maintient dans des régions comme les Pays-de-la-Loire, mais est fragilisée dans le Grand Est, par exemple (-10 sièges).

Le centre, très peu présent lors du scrutin de 2015, fait son apparition dans les hémicycles de 2021. En Ile-de-France, la liste du marcheur Laurent Saint-Martin a remporté 15 sièges. De même, en Nouvelle-Aquitaine, la Ministre déléguée auprès de la ministre des Armées Geneviève Darrieussecq a gagné 18 sièges au conseil régional.

Pour rappel, voici la composition des hémicycles locaux à l'issue du scrutin de 2015.