Direct Elections européennes : suivez l'interview de Marine Le Pen dans l'émission "L'Evénement" sur France 2 à partir de 20h40

La campagne s'accélère, à moins d'un mois des élections européennes du 9 juin. France 2 propose, jeudi 16 mai à 20h40, une émission centrée sur les enjeux économiques de ce scrutin. Pouvoir d'achat, agriculture, industrie... Autant de thèmes qui seront débattus par les personnalités politiques et les experts qui se succèderont en plateau. Un entretien avec Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée, ouvrira l'émission, qui sera animée par Caroline Roux. Carlos Tavares, le directeur général du groupe Stellantis, sera aussi interviewé. Suivez l'émission dans notre direct.

Le RN en tête dans les sondages. Le Rassemblement national est en position de force dans les sondages. Sa liste, emmenée par le président du parti, Jordan Bardella, fait largement la course en tête dans les différentes enquêtes d'opinion, devançant le camp présidentiel d'une quinzaine de points. Mercredi encore, un sondage Ipsos créditait la liste de Jordan Bardella de 31% des intentions de vote, et celle de Valérie Hayer (Renaissance) de 16%.

Des représentants des principaux partis appelés à débattre. Outre les interviews de Marine Le Pen et Carlos Tavares, le plateau de France 2 verra se confronter des figures politiques de poids. Christophe Béchu, le ministre de la Transition Ecologique et de la Cohésion des territoires, représentera la majorité présidentielle. Il croisera le fer avec Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme ; Clémence Guetté, députée La France insoumise du Val-de-Marne ; Yannick Jadot, sénateur Les Ecologistes-EELV de Paris ; Aurélien Pradié, député Les Républicais du Lot ; et Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l’Assemblée nationale.

Les politiques confrontés à des experts et des journalistes. Les débats sur l'agriculture, l'industrie ou encore le pouvoir d'achat verront intervenir l'ancienne président de la FNSEA, Christiane Lambert, qui dirige aujourd'hui une confédération de syndicats agricoles européens, la Copa-Cogeca ; Karine Jacquemart, directrice générale de l'ONG Foodwatch France ; et les journalistes Dominique Seux, directeur délégué de la rédaction des Echos et éditorialiste à France Inter, et Birgit Holzer, correspondante pour la presse régionale allemande.

Posez vos questions. Les invités en plateau répondront aussi aux questions des téléspectateurs. Vous avez ainsi l'occasion d'interroger Marine Le Pen en vous rendant sur ce formulaire ou aux experts et responsables politiques en cliquant sur ce formulaire.