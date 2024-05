Élections européennes : Jordan Bardella toujours largement en tête, la dynamique Raphaël Glucksmann se confirme, selon notre sondage

Franceinfo tient à rappeler qu’un sondage n'est pas une prédiction, mais une photographie de l'opinion à un instant donné. Un sondage est nécessairement assorti d'une marge d’erreur, dite aussi "marge d’incertitude" ou "intervalle de confiance". Plus l'échantillon est faible, plus la marge d'erreur progresse.

La dynamique de la tête de liste du PS et de Place publique, Raphaël Glucksmann, se confirme avec 14,5% des intentions de vote (+1,5 point en un mois) aux élections européennes des 8 et 9 juin prochains, et l'écart se réduit avec la candidate Renaissance Valérie Hayer, qui se stabilise à 16%, selon un sondage Ipsos pour Radio France et Le Parisien publié mercredi 15 mai.

À moins d'un mois du scrutin, les socialistes comme la majorité présidentielle restent largement distancés par le Rassemblement national. La liste portée par Jordan Bardella est créditée de 31% des intentions de vote, soit un point de moins qu'en avril dernier.

Derrière ce trio de tête, les autres candidats affichent toujours des scores à un chiffre. La liste de La France insoumise portée par Manon Aubry gagne un point par rapport au mois dernier, avec 8% d'intentions de vote. Tandis que François-Xavier Bellamy et la liste Les Républicains, pointent à 7% d'intentions de vote (+0,5%). La liste des Écologistes portée par Marie Toussaint passe à 6,5% (-0,5%). Quant à la liste Reconquête! de Marion Maréchal, elle, perd 0,5 point mais reste au-dessus du seuil minimum pour élire des eurodéputés, avec 6% des intentions de vote. Le Parti communiste, porté par Léon Deffontaines, perd un point (2%). Les autres listes recueillent entre 0 et 1,5% des intentions de vote.

45% des sondés ont l'intention d'aller voter

Selon notre sondage, près de 70% des personnes interrogées (69%) assurent que leur choix est définitif, contre 63% au mois d'avril. Une certitude notamment visible chez les électeurs du Rassemblement national (87%). 74% des soutiens de la majorité présidentielle (Renaissance, MoDem Horizons, UDI) sont certains de leur choix de bulletin le 9 juin. 70% des personnes interrogées ayant l'intention de voter pour LFI sont sûres qu'elles le feront (contre 63% au dernier sondage). En revanche, seuls 58% des soutiens de Raphaël Glucksmann revendiquent un choix définitif, alors qu'ils étaient 60% en avril, préfigurant ainsi un électorat plus versatile.

Les prévisions d'abstention sont en léger déclin depuis notre dernier sondage du mois d'avril. 45% des personnes interrogées ont l'intention d'aller voter. C'est deux points de plus qu'il y a un mois. Lors des élections européennes de 2019, la participation s'établissait à 50,1%.

La priorité au pouvoir d'achat pour les Français

Parmi les thématiques qui vont compter dans le choix de vote des électeurs le 9 juin, le pouvoir d'achat arrive en tête des motivations des personnes interrogées, à 53%. L'immigration est citée par 33% des sondés. Le système de santé est la troisième motivation des Français pour choisir quel bulletin glisser dans l'urne (30%).

Viennent ensuite les sujets de la protection de l'environnement (citée par 24% des sondés), la sécurité des biens et des personnes (21%), la menace terroriste (17%), le niveau des inégalités sociales (16%) ou encore la "place de la France en Europe et dans le monde" (15%). La guerre en Ukraine n'est citée que par 14% des personnes interrogées comme motivation dans leur choix de vote.

Méthodologie : cette enquête a été menée du 13 au 14 mai, auprès d'un échantillon de 1 530 personnes âgées de plus de 18 ans, constituant un échantillon national représentatif de la population française et inscrites sur les listes électorales. La marge d'erreur est comprise entre 1 et 3,7 points.