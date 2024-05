Élections européennes : à un mois du scrutin, le candidat LR François-Xavier Bellamy veut surfer sur les sujets nationaux

Quel est le rapport entre les élections européennes et l'accord sur les retraites anticipées des cheminots conclu juste avant les JO à la SNCF ? A priori, aucun. Mais François-Xavier Bellamy s'en est servi dimanche 12 mai sur TF1 pour accuser le gouvernement, et le Rassemblement national, de "se coucher devant les syndicats". En dénonçant un "accord de la honte" à la SNCF, le candidat LR, qui est autour de 7% dans les sondages, aimerait devenir "porte-parole de la majorité silencieuse", de "ceux qui ne l'ouvrent pas face à ceux qui ont un pouvoir de nuisance", confie un proche.

C'est pour la même raison que François-Xavier Bellamy s'est rendu à Sciences Po le 7 mai dernier. La tête de liste LR est allée prêter main-forte aux étudiants lassés des blocages en soutien à Gaza. Loin des Européennes, le candidat LR s'offre une confrontation avec le député insoumis Louis Boyard. Les vidéos ont beaucoup tourné, suscitant l'enthousiasme de son camp. "La séquence a remonté le moral des troupes" glisse un conseiller LR.

LR se tourne vers l'actualité

Si au début de la campagne, François-Xavier Bellamy trouvait frustrant qu'on ne parle pas assez des enjeux concrets européens, le voilà qui investit les débats franco-français. Le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau lui avait conseillé de "chevaucher l'actu". Des élus de droite font en effet ce constat : "on n'est plus audibles par nous-mêmes, on n'est plus capables de faire l'actu". Alors pour exister, il faut surfer sur les polémiques nationales du moment.

Pour autant, enfourcher les sujets nationaux ne signifie pas que François-Xavier Bellamy va délaisser les combats européens. Il présente son programme mardi 14 mai. LR avait prévu d'organiser ça à L'Haÿ-les-Roses, dans le Val de Marne. Là encore, le lien avec les élections européennes ne saute pas aux yeux. C'est la commune de Vincent Jeanbrun, dont le domicile avait été violemment attaqué pendant les émeutes l'été dernier. Vincent Jeanbrun, qui sera en dernière position sur la liste comme "locomotive arrière", dixit un proche de François-Xavier Bellamy, histoire de mettre l'accent sur la lutte contre la délinquance, chère à la droite sur la scène nationale. Mais LR va sans doute changer ses plans, car le programme devait être présenté en extérieur, et l'équipe de campagne a peur de la météo capricieuse. Il y a des stratégies pour essayer de s'imposer dans le débat, mais contrer le mauvais temps, c'est une autre affaire.