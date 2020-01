Grève du mardi 14 janvier : la SNCF confirme une amélioration du trafic avec huit TGV sur dix en moyenne, trois TER sur quatre, et un Intercités sur deux

"Avec 5 200 trains par jour (vs 4 800 pour hier), le nombre de circulations ferroviaires augmente de25% par rapport à la semaine précédente.

La SNCF a annoncé ses prévisions de trafic pour la journée du mardi 14 janvier, alors que la grève contre la réforme des retraites continue. En moyenne, huit TGV sur 10 seront assurés et trois TER sur quatre, ainsi qu'un Intercités sur deux. Amélioration progressive du trafic sur la plupart des lignes Transilien également, avec sept trains sur dix en moyenne. A partir de mardi, la continuité des lignes A et D est rétablie et permettra une traversée de Paris sans interruption. "Avec 5 200 trains par jour (contre 4 800 pour ce luni), le nombre de circulations ferroviaires augmente de 25% par rapport à la semaine précédente", relève la SNCF.

Grève contre la réforme des retraites : suivez notre direct

Le taux de grévistes mesuré lundi matin à la SNCF est tombé à un nouveau plus bas, à 4,3%, avec moins d'un conducteur sur quatre (22,5%) concerné, au 40e jour de grève contre la réforme des retraites, selon les chiffres publiés par la direction. Parmi les autres personnels indispensables à la circulation des trains, 11,9% des contrôleurs et 8,6% des aiguilleurs étaient en grève, d'après ce décompte. Il s'agit d'un nouveau plus bas, le précédent datant du 3 janvier, quand le taux global de grévistes était à 6,2%. Le plus haut –55,6%– avait été atteint lors de la première journée du mouvement, le 5 décembre.