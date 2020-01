DIRECT. Réforme des retraites : la grève continue dans de nombreux secteurs malgré l'abandon provisoire de l'âge pivot

Ce live est terminé pour ce soir. Avant la réouverture, demain à six heures, revenons sur les principales informations de la soirée :

• #RETRAITES Edouard Philippe le réaffirme sur le plateau de France 2 : "j'irai au bout de la réforme". Voici ce qu'il faut retenir de son interview.

• #GREVE #RETRAITES Du mieux dans les prévisions de la SNCF et de la RATP pour demain. On culmine à 8 TGV sur 10 par exemple, et côté RATP, les RER A et B circuleront toute la journée.

• #HANDBALL Énorme désillusion pour les Bleus, qui prennent la porte de l'Euro de handball au bout de deux matchs. La défaite contre la Norvège (26-28) a scellé le sort d'une équipe qui n'a pas brillé.



• #FOOT Feu d'artifice époustouflant au Parc des Princes : le PSG et Monaco se sont séparés dos à dos, mais avec trois buts chacun dans la musette.