Grève du jeudi 16 janvier : en moyenne 8 trains sur 10 assurés pour les TGV et TER, 3 Transilien sur 4 et trafic normal sur les Ouigo, annonce la SNCF

Le taux de grévistes à la SNCF est repassé mercredi matin sous la barre des 5%, à 4,7%, soit proche du plus bas atteint lundi à 4,3%.

La SNCF a annoncé ses prévisions de trafic pour la journée du jeudi 16 janvier, alors que la grève contre la réforme des retraites continue. En moyenne, 8 trains sur 10 seront assurés pour les TGV et TER, 3 Transilien sur 4 et trafic normal sur les Ouigo et Eurostar. Il sera quasi normal sur les Thalys. Trois trains sur cinq circuleront en moyenne sur les lignes Intercités.

