DIRECT. Réforme des retraites : la CGT bloque plusieurs ports de France, Corsica Linea interrompt ses liaisons entre la Corse et Marseille

: Le site de traitement des déchets d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) est toujours bloqué ce matin par des manifestants contre la réforme des retraites, a appris franceinfo de la CGT Energie. L'action a débuté hier matin pour une durée de trois jours. Le centre d'Ivry-sur-Seine collecte et traite les déchets de plus d'un million et demi d'habitants, de Paris et des communes limitrophes.

: Le quotidien La Croix revient ce matin sur la grève à la RATP. "Les salariés grévistes s'interrogent sur l'avenir de leur mouvement", écrit le quotidien, alors que débute aujourd'hui le 42e jour de mobilisation.







: La compagnie maritime Corsica Linea annule tous ses trajets entre Marseille et la Corse, en raison de la grève contre la réforme des retraites et d'une action de marins d'une compagnie concurrente, rapporte France Bleu Provence. Les dockers et les marins bloquent toutes les portes d'accès au port de Marseille depuis hier et jusqu'à demain.

: "Le port du Havre asphyxié", écrit ce matin Paris Normandie. "La multiplication des grèves plombe le trafic" dont une partie est détourné vers le port concurrent d'Anvers, explique le quotidien.







Le Premier ministre Edouard Philippe a expliqué aux députés qu'il "pensait" que la conférence de financement réunissant les partenaires sociaux proposerait à la fin de ses travaux "une mesure d'âge" afin d'équilibrer le système des retraites.





Plusieurs grands ports maritimes français sont bloqués à l'appel de la CGT qui a lancé une nouvelle opération "ports morts" jusqu'à demain. Le trafic SNCF connaît une nouvelle légère amélioration avec 80% des TGV et TER, 75% des Transilien et 50% de Intercités en circulation.



• L'aspirine, le Doliprane ou l'Advil ne sont plus disponibles en libre service dans les rayons des pharmacies. Ces médicaments restent vendus sans ordonnance mais il faut désormais les demander au pharmacien, afin de limiter les risques liés à un mauvais usage





• L'acte d'accusation visant Donald Trump sera soumis, demain, à un vote en séance plénière à la Chambre des représentants. Le procès en destitution du président américain débutera probablement mardi prochain au Sénat.





•Les organisateurs de l'Open d'Australie de tennis ont retardé le début des matchs de qualification à Melbourne en raison des fumées toxiques provoquées par les incendies monstres à l'est de la ville.