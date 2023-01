Mobilité : à Melun, une prime pour les fonctionnaires qui laissent leur voiture au garage

Pour moins polluer et faire face à l'envolée des prix de l'essence, les élus de Melun, en Seine-et-Marne, ont décidé d'offrir une prime aux agents municipaux qui laissent leur voiture au garage.

Depuis quelques mois, Mickaël Dal Pra, employé municipal à Melun (Seine-et-Marne), vient au travail à vélo. Pour cette démarche, la ville lui versera bientôt une prime. "C'est le sport, et en même temps un peu l'écologie aussi", se réjouit-il. Pour ce graphiste, l'aide du gouvernement déployée à Melun est bienvenue. "Ils demandent combien de jours on vient à vélo, et, en fonction du nombre de jours, ils nous versent un montant", explique-t-il. Lui touchera environ 200 euros par an.

Des débuts prometteurs

Sa voisine de bureau pourra, si elle accepte de faire du covoiturage dans un véhicule propre, également profiter de la prime. Kébir Macherak, directeur du bureau information jeunesse, a aussi changé ses habitudes. Il se rend désormais à ses réunions à bicyclette grâce à la prime de la mairie. "Ça contribue grandement à pouvoir aussi acheter un vélo à assistance électrique", dit-il. La ville se félicite de débuts prometteurs. "Sur 100 personnes, à peu près la moitié se sont dit prêts à changer [leur] mode", assure Michel Robert, conseiller délégué aux mobilités.