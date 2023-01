Environnement : le vélo gagne du terrain à la campagne

Le vélo au quotidien gagne désormais la campagne. C'est le cas par exemple au nord de Nantes, où désormais des pistes cyclables ont vu le jour.

À Treillières (Loire-Atlantique), deux jeunes filles s’apprêtent à partir à l’école. Entre la voiture et le vélo, elles ont choisi le vélo. Leur maman pédale tous les matins pour les y emmener, avec une assistance électrique. Entre la maison et l’école, il y a 2 km à parcourir à travers des chemins sympathiques. "C’est trop cool, on entend les bruits des oiseaux et on fait notre petite balade dans la forêt", se réjouit Nathalie Moreau, mère de Lilou et Louna.



Aller au travail à vélo



Mais arrivées à l’école, c’est le ballet des voitures qui commencent. Aux heures de pointe, le taux de particules aux abords des écoles dépasse le seuil autorisé. Sa communauté des communes lui loue le vélo électrique 24 euros par mois et aménage des pistes cyclables entre les différents villages pour encourager le déplacement en vélo. Claire Bourgeois, elle, va même trois fois par semaine en vélo au bureau, ce qui représente 28 km allers-retours.