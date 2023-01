Loire : à Roanne, un père de famille jugé pour s'être fait justice lui-même

En octobre 2022, un père de famille avait roué de coups, avec trois de ses amis, un adolescent, agresseur présumé de sa petite fille de six ans. Ils comparaissent, mardi 24 janvier, pour violences aggravées.

Quatre hommes vont être jugés, dans l'après-midi du mardi 24 janvier, au tribunal correctionnel de Roanne (Loire). Ils sont accusés d'avoir passé à tabac un mineur de 16 ans, lui-même suspecté d'agression sexuelle. En octobre 2022, le jeune homme entrait par effraction dans une maison, et était surpris dans la chambre d'une enfant de six ans. Selon la mère de famille, il était en train de l'agresser sexuellement.

L'agresseur présumé roué de coups

Elle l'a mis en fuite, puis a porté plainte. Le lendemain, un voisin a reconnu l'agresseur dans la rue. Le père de la fillette et trois de ses amis l'ont roué de coups, à l'aide de barres de fer et de câbles électriques. Me David Metaxas, avocat d’un des prévenus, explique qu'ils n'ont pas souhaité se faire vengeance, mais éviter que l'agresseur ne récidive. "Ils ont joué leur rôle de protecteurs d'une enfant de six ans", argue ce dernier.