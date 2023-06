Espagne : à Canfranc, un hôtel de luxe grandiose a été bâti sur des rails

Une gare a été transformée en hôtel de luxe à Canfranc, à la frontière entre l'Espagne et la France. Abandonné dans les années 70, le lieu est désormais spectaculaire avec sa gare monumentale haut perchée, surnommée le Titanic des Pyrénées.

Le village de Canfranc (Espagne) et sa gare monumentale étaient en son temps l’une des plus grandes gares d’Europe. Dimensionnée pour le trafic international, elle tomba en désuétude jusqu’à la ruine, avant d’être totalement refaite en un hôtel 5 étoiles. Le projet était grandiose, et fut inauguré en 1928, notamment par le Roi d’Espagne. Il devait permettre aux voyageurs et aux marchandises de relier directement Madrid à Paris.



Une atmosphère art déco

La ligne a été détruite en 1970 par un accident du côté français. Elle n’a jamais été refaite et depuis lors, les 24 kilomètres séparent toujours Canfranc de la voie française. Inspiré du style art déco, un puissant groupe espagnol a su recréer une atmosphère dans ce lieu exceptionnel. Le standard est bien celui des 5 étoiles internationaux avec toujours une touche d’originalité comme des fenêtres d’origine de la gare réemployer en déco intérieure.