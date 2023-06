Justice : le procès du “tueur de DRH” s’est ouvert à Valence

C'est un procès qui suscite beaucoup d’attentes de la part des proches des victimes. Plus de deux ans après son périple meurtrier, Gabriel Fortin est jugé mardi 13 juin à Valence dans la Drôme, après avoir été accusé d’avoir tué trois personnes. Les proches espèrent enfin l’entendre.

Mardi 12 juin dans la matinée, les visages des proches étaient fermés devant le palais de justice de Valence (Drôme). La famille de Patricia Pasquion, tuée au Pôle Emploi de Valence il y a deux ans, préfère garder le silence. “On porte dans le cœur Patricia et toute la peine qui les accompagne”, précise Me Denys Dreyfus, avocat de la famille. “C’est douloureux, la perspective de se remémorer cette journée du 28, la perspective de voir Gabriel Fortin”, poursuit un autre avocat.

Accusé de trois assassinats

Accusé de trois assassinats et une autre tentative, Gabriel Fortin a toujours refusé de s’expliquer. Mardi 13 juin dans la matinée, les parties civiles craignaient de ne pas voir l’accusé. Il s’est finalement montré devant la cour. “Dans l’attente de savoir si Fortin va enfin sortir de son mutisme”, affirme Me Sophie Pujol, avocate de la famille d’Estelle Luce. “Il a ressassé une espèce de haine (…) et j’ai peur qu’on ait du mal à apprendre pourquoi”, conclut Me Dominique Arcadio.