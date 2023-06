Royaume-Uni : une partie de la ville de Nottingham bouclée après la mort de trois personnes

Le centre de Nottingham est actuellement bouclé alors que trois personnes ont été tuées à plusieurs endroits de la ville, et trois autres ont été blessées. Un homme a, lui, été arrêté.

Sur une vidéo amateur, on voit un homme au sol maintenu par des policiers. Il s’agirait du suspect qui vient de semer la terreur dans les rues de Nottingham (Royaume-Uni). “À 5h30, on a été réveillé par ce qui semblait être des coups de feu. On est allés à la fenêtre. Ils ont sorti un homme d’un van, lui ont donné des coups de taser et l’ont arrêté”, détaille un témoin.

Aucune piste n’est écartée

Plusieurs rues de Nottingham sont bouclées, depuis le début de la matinée du mardi 12 juin, par les forces de l’ordre. Il est 4h00 du matin, quand les pompiers sont appelés dans le centre-ville où deux personnes viennent d’être retrouvées mortes en pleine rue. Alors que les forces de l’ordre interviennent, des témoins viennent de voir un van blanc foncer dans la foule sur Milton Street. À quelques kilomètres de là, un autre cadavre est découvert. Selon la police, les trois événements sont liés. Aucune piste n’est écartée pour l’instant par les enquêteurs.