Santé : comment la France fait-elle face à la pénurie de médicaments ?

Emmanuel Macron devrait annoncer mardi 13 juin que la France va produire ses propres médicaments. Il avait formulé cette promesse durant la crise du Covid qui avait montré la dépendance du pays notamment de la Chine. Mais depuis des mois, les pharmacies peinent encore à délivrer des médicaments.

Dans cette pharmacie d’Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), comme partout en France, certains médicaments basiques viennent à manquer comme le paracétamol. “On n’a pas une ordonnance où on ne dit pas à nos patients : ‘Attention on n’a plus ce produit’”, affirme Frédéric Desmoulin, pharmacien. Le problème est que le principe actif du paracétamol provient à 80 % de Chine et d’Inde. “La production de paracétamol, on l’avait (…) jusqu’à la délocalisation. Les industriels pour minimiser les coûts de production ont délocalisé”, explique William Feys, de l’observatoire sur la transparence du médicament.

Usine en construction

Pour renforcer sa souveraineté, la France va à nouveau produire ce principe actif dans une usine encore en construction à Roussillon (Isère). Le directeur table sur 15 000 tonnes par an, soit deux à trois fois le marché français. La production de paracétamol 100 % Français devait commencer en 2023, mais elle sera finalement effective en 2025 ou en 2026.