Offensive de Veolia sur Suez : six questions sur une tentative de rachat controversée à l'issue incertaine

Le leader français et mondial du traitement de l'eau et des déchets, Veolia, veut absorber son principal rival, Suez, qui dénonce une manœuvre "hostile".

L'offensive, inattendue, a secoué la rentrée économique française, qu'on imaginait focalisée uniquement sur la relance après la crise liée au coronavirus. Le 31 août, le groupe français Veolia, leader mondial des services de gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie, annonçait son intention de racheter Suez, son grand rival français, après deux tentatives avortées de rapprochement en 2006 et 2012.

Mais l'affaire est loin d'être acquise, car la direction de Suez, prise de court, s'est vivement opposée à cette fusion. L'affaire a vite pris une tournure politique, parce que le sort de deux grands groupes français est en jeu, mais aussi parce que c'est en rachetant la part dans Suez du groupe Engie, dont l'Etat est actionnaire, que Veolia entend arriver à ses fins. Enfin, l'affaire fait naître des craintes de suppressions d'emplois, même si Veolia s'en défend. Mardi 22 septembre, les syndicats de Suez appellent à manifester devant le siège d'Engie, à la Défense, pour tenter de peser contre la vente. Franceinfo vous résume les enjeux de cette opération complexe.

1 Quel est le projet de Veolia ?

Dans un communiqué du 31 août, Veolia a annoncé avoir transmis à Engie une offre de 2,9 milliards d'euros pour racheter 29,9% de Suez – Engie détient, au total, 32% de l'entreprise. Une offre qui ne vient pas de nulle part. Le 31 juillet, le patron d'Engie avait dit vouloir mener une "revue stratégique" de ses activités, c'est-à-dire une réflexion sur celles à conserver et celles qu'il vaudrait mieux céder. Il ouvrait ainsi la porte à une vente de sa participation à Suez. Son homologue de Veolia a saisi l'occasion, préparant une offre dans le secret de l'été, raconte Le Monde (lien abonnés).

Si Engie accepte l'offre de Veolia, ce dernier déposera ensuite une offre publique d'achat pour le reste des actions. Pour un montant estimé à environ 10 milliards d'euros, sans compter la dette de Suez. L'entreprise ne serait pas entièrement conservée : pour ne pas se retrouver dans le viseur de l'Autorité de la concurrence en détenant une trop grande part du marché de l'eau hexagonal, Veolia compte vendre la branche française de Suez à un fonds d'investissement français, Meridiam, qui s'est engagé à l'acquérir.

2 Quels sont les arguments de Veolia pour réaliser cette fusion ?

Ils sont développés dès ce communiqué du 31 août, où Antoine Frérot, patron de Veolia, évoque une "opportunité historique" de "construire le super champion mondial français de la transformation écologique". Le PDG justifie cet appétit de croissance par un contexte de concurrence accrue au niveau international, et par le risque de voir émerger des rivaux d'une taille conséquente, notamment en Chine. Fusionnés, Veolia et Suez seraient plus que jamais leaders mondiaux, mais d'un marché très morcelé, dont ils détiendraient toujours moins de 5%.

Faire grossir Veolia est également "capital pour financer les installations" ainsi que "toutes les solutions encore à imaginer, y compris les innovations de rupture comme la capture du carbone, ou le recyclage de matières pas encore recyclables", juge Antoine Frérot.

3 Pourquoi Suez s'y oppose-t-il ?

La manière, tout d'abord. Si Antoine Frérot affiche ses intentions "amicales", les dirigeants de Suez ont immédiatement répondu qu'ils n'avaient jamais été sollicités en amont, jugeant l'initiative "très hostile". Le 7 septembre, dans une interview au Figaro (lien abonnés), son directeur général, Bertrand Camus, a jugé l'offensive "aberrante pour Suez et funeste pour la France" (Antoine Frérot, lui, assure l'avoir contacté en août).

Suez avait présenté, en octobre, un plan visant à dépasser Veolia à l'horizon 2030. Le conseil d'administration du groupe voit donc l'offre inattendue comme "porteuse de grandes incertitudes", dans un contexte déjà perturbé par la crise économique liée au Covid-19. Il ne partage pas non plus le point de vue de Veolia sur la "complémentarité" des deux entreprises. Il estime au contraire qu'une fusion serait responsable de "pertes d'opportunités en France et à l'international" et de "dyssynergies" – plutôt que de se compléter, les deux organisations se marcheraient sur les pieds. Avec à la clé, craignent-ils, des pertes d'emplois.

4 Quelles conséquences pour l'emploi ?

Impossible, bien sûr, de le savoir avec certitude. Mais les répercussions sociales sont un des arguments mis en avant par les dirigeants de Suez pour rejeter l'approche de Veolia. "Pour nos 90 000 collaborateurs, dont 30 000 en France, c'est la menace de pertes d'emplois", a alerté Philippe Varin, président du conseil d'administration du groupe, dans une interview au JDD le 13 septembre (lien abonnés). "On ne peut pas annoncer 500 millions de synergies et dire qu'il n'y aura pas d'impact. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Si on regarde Alcatel-Lucent, Lafarge-Holcim, GE-Alstom, chaque fois, des promesses ont été faites. Chaque fois, il y a eu des plans sociaux après."

Philippe Varin n'a pas chiffré le nombre de postes qu'il estime menacés. Mais, dans Le Monde, des "proches" de la direction avancent un décompte "d'au moins 4 000 emplois" qui pourraient faire les frais des velléités d'économies liées à la fusion, sur 11 000 salariés de la branche eau en France. Interrogé par franceinfo, Wilhem Guette, coordinateur CGT chez Suez, craint, lui, au moins 2 000 suppressions de postes quasi immédiates dans les fonctions administratives. Les syndicats ont manifesté contre l'offre de Veolia devant le siège de Suez à la Défense le 8 septembre. Un nouveau rassemblement est prévu le 22 septembre, cette fois devant le siège d'Engie. "Tous les salariés vont garder leur emploi", a assuré de son côté le PDG de Veolia, Antoine Frérot, sur franceinfo.

5 Qu'en pense le gouvernement (et a-t-il son mot à dire) ?

La position du Premier ministre a un peu évolué. Le 3 septembre, Jean Castex décrivait un rapprochement qui "fait sens", semblant accorder une forme d'approbation. Mais jeudi, interrogé par Le Monde (lien abonnés), Matignon s'est montré moins catégorique : si le chef du gouvernement "n'est pas opposé par principe à cette fusion", il s'inquiète du risque qu'un "monopole" se crée dans le domaine du traitement de l'eau et des déchets, et "attend de connaître la contre-proposition de Suez".

L'Etat est concerné en tant qu'actionnaire d'Engie, qui a son mot à dire sur la vente de sa participation dans Suez. Dans Les Echos (lien abonnés), jeudi, Bruno Le Maire rappelait les conditions à respecter pour qu'il donne son feu vert, dont "la préservation de l'emploi" et le fait que la reprise soit financée par des "capitaux majoritairement français". Lundi, sur France 2, il avait par ailleurs averti contre le risque d'une "guerre inutile" entre les deux groupes, qui viendrait perturber la relance de l'économie française.

6 Y a-t-il des obstacles à l'opération ?

Si Engie est vendeur de ses actions Suez, rien ne l'oblige à les vendre à Veolia, qui lui a tout de même fixé un ultimatum au 30 septembre pour répondre à son offre. Les dirigeants de Suez peuvent donc tenter de présenter une offre alternative, s'ils trouvent des investisseurs intéressés, dont le profil conviendrait au gouvernement.

Le montant de l'offre de Veolia peut aussi poser problème. "Le compte n'y est pas", estimait dès le 4 septembre le président d'Engie, pour qui Suez est sous-valorisé par son possible acquéreur.

Une éventuelle fusion devra aussi rester dans le cadre de la législation française et européenne contre les monopoles. Raison pour laquelle Veolia prévoit déjà de céder la branche française de Suez : en 2012, la crainte d'une trop grande concentration du marché de l'eau français avait fait échouer les négociations sur un possible rapprochement, initiées cette fois par Suez.

Enfin, l'opération peut être perturbée par la contestation de plusieurs acteurs. Outre les syndicats de Suez, les collectivités locales, clientes des services des deux groupes, sont scrutées. Mercredi, l'influente Association des maires de France a écrit au Premier ministre pour l'alerter sur "des points d'extrême vigilance" : elle s'inquiète notamment pour l'emploi, "la qualité du service aux usagers" ou encore de voir "se réduire les possibilités de choix" entre différents opérateurs si Veolia et Suez finissaient par s'unir.