DIRECT. "Envoyé spécial" a 30 ans : regardez la soirée anniversaire du magazine de France 2

"Envoyé spécial" observe le monde depuis trente ans. Pour son anniversaire, le magazine de France 2, propose jeudi 23 janvier, à partir de 21h05, un numéro spécial consacré aux jeunes qui changent le monde. "Envoyé spécial" donnera la parole aux anciens témoins de l'émission et reviendra sur les plus grands reportages récompensés, tout au long de ces trois décennies. Un événement que vous pouvez voir sur notre site franceinfo.fr.

• A 21h05 : "Ils changent le monde". La première partie de la soirée se tournera vers l'avenir et la jeunesse. A 21 ans, Kylian Mbappé, est l'une des personnalités les plus appréciées de la planète, il explose tous les records, fascine, impressionne, rayonne. A 16 ans, Greta Thunberg, est devenue le visage de la défense de la planète et incarne une génération qui exige une transition écologique immédiate. A 20 ans, Bilal Hassani, a accompli son rêve d'enfant, de devenir un chanteur populaire. Après avoir représenté la France à l'Eurovision, et rempli l'Olympia, il a lancé une collection de vêtements.

• A 23h15 : "Envoyé spécial et vous". En deuxième partie de soirée, on retrouvera des personnes qui ont témoigné dans les émissions, et dont les histoires sont des marqueurs des grandes évolutions de la société en matière d'enfance, de famille, de travail, et d'environnement… En trente ans de reportages, les équipes d'"Envoyé spécial" ont rencontré des milliers de témoins et acteurs de l'actualité. Que sont-ils devenus ? Autour d'Elise Lucet, ils seront là pour revoir ces images et raconter ce qu'ils ont vécu depuis le reportage qui leur a été consacré.

• A 00h35 : La "Nuit Envoyé spécial". Seront ensuite diffusés un florilège des plus grands reportages de l'émission, distingués par des prix prestigieux.