Impôts : les particuliers et les entreprises risquent-ils de payer des taxes ?

Une première question s’est invitée au cœur de cette composition du nouveau gouvernement de Michel Barnier. Face à la dette publique, l'éventualité d’une hausse d’impôts fait parler d’elle. Où en est-on aujourd’hui sur cette question ? Reportage.

Parmi les Français, certains devraient bientôt voir leurs impôts augmenter. Les retraités seraient-ils les premiers concernés par la hausse des impôts qui s’annonce ? “Je trouve ça honteux parce qu’on a travaillé toute sa vie. En plus, j’ai eu une longue carrière donc j’ai beaucoup travaillé, j’ai beaucoup cotisé. Maintenant que je suis vieille, il faut que je paie encore, c'est scandaleux”, s'exprime une retraitée. D’après les propos rapportés par le Premier ministre, les impôts devraient épargner les classes moyennes : elles représenteraient les personnes ayant un revenu compris entre 1 440 euros et 3 110 euros net par mois et par individu. Au-dessus de ce seuil, les classes concernées pourraient-elles être plus taxées ?





Mettre les entreprises à contribution



La piste est envisagée par Matignon. Pour Philippe Bertrand, PDG d’une société de marbrerie de 45 salariés, c’est une fausse bonne idée : “ça va affaiblir la société, ça va nous faire perdre de la compétitivité, ça va nous faire perdre un ou deux ou trois emplois dans deux ans”, explique-t-il. Taxer les plus grandes entreprises ou bien toutes ? Rien n’est arbitré. Par le passé, l'État avait déjà eu recours à cette solution. En 1995, une surtaxe avait été mise en place sur l'impôt sur les sociétés, disparaissant quelques années plus tard quand la situation était revenue à la normale. À l’époque, ce dispositif avait permis à l’État de récupérer un milliard d'euros par an.