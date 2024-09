Nouveau gouvernement : les derniers ajustements avant l’annonce du gouvernement Barnier

C. Motte, C. Méral, J. Savignac, Ph. Lagune, J-J. Buty, A. Lopez

Les tractations se poursuivent, dans la soirée du vendredi 20 septembre, pour la formation du gouvernement Barnier. Le Premier ministre doit rendre sa copie avant la fin du week-end.

Alors que Michel Barnier finalise son gouvernement, Emmanuel Macron a passé son après-midi à Chartres (Eure-et-Loir), vendredi 20 septembre. Il s’est exprimé pour la première fois sur le sujet. "Il faut laisser Michel Barnier travailler. J’ai nommé un Premier ministre, et il est important que tous les groupes politiques, avec engagement, sans irresponsabilité, l’aident à former un gouvernement", a-t-il déclaré.

Les premiers noms pressentis

Certains noms reviennent avec insistance : celui de Bruno Retailleau, notamment. Figure de la droite, il est pressenti pour devenir ministre de l’Intérieur et de l’Immigration, une dénomination qui pourrait faire polémique. Annie Genevard, la présidente par intérim des Républicains (LR), devrait quant à elle devenir ministre de l’Agriculture. D’autres membres des LR devraient faire pencher le gouvernement à droite, même si la part belle est aussi faite aux macronistes : Antoine Armand pourrait ainsi récupérer le ministère de l’Économie, et Agnès Pannier-Runacher l’Écologie.



Parmi les autres personnalités maintenues, Sébastien Lecornu, Rachida Dati et Catherine Vautrin. Côté MoDem, Jean-Noël Barrot serait promu aux Affaires étrangères, et Geneviève Darrieussecq à la Santé.