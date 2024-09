Zimbabwe : le pays va abattre 200 éléphants pour nourrir la population

Face à la sécheresse intense et à la difficulté de se nourrir pour une partie de la population, les autorités du Zimbabwe viennent de prendre la décision d’abattre 200 éléphants. Explications.

Les éléphants sont le symbole de l’Afrique australe. Sur leur terre, ils règnent en majesté. Mais pour combien de temps encore ? Le phénomène climatique El Niño a déclenché une sécheresse sans précédent et une famine qui décime les populations. Au Zimbabwe, les autorités ont pris la décision d’abattre 200 éléphants pour nourrir les habitants.

Six millions de personnes vont avoir besoin d’une aide alimentaire

"Nous allons donner de la viande aux personnes vulnérables, les personnes âgées, les hommes, les femmes, les gens les plus fragiles", explique Tinashe Farawo, porte-parole de l’autorité des parcs et de la faune du Zimbabwe. Selon l’ONU, six millions de personnes auront besoin d’une aide alimentaire entre novembre et mars, la période où les denrées sont les plus rares. Selon les autorités, le pays compte 100 000 éléphants, soit la deuxième population au monde.