Pyrénées-Orientales : les vignerons doivent composer avec la sécheresse

Dans les Pyrénées-Orientales, la sécheresse met à mal les vignerons. Ils voient leurs vignes s’étioler et leurs rendements avec.

C’était l’un des principaux fleuves du département, mais depuis plus de deux ans, le ciel n’arrose plus assez les Pyrénées-Orientales. Il coulait près de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales). Vincent Connes est un viticulteur passionné. Pour rien au monde, il ne quitterait les vignes dans lesquelles il a grandi. Ses pieds de vignes s’épuisent. L’une des parcelles est, de son propre aveu, dans un état déplorable. "Ça, ça ne vaut plus rien", concède-t-il.

Des revenus en chute libre

Avec la sécheresse, les rendements se sont effondrés de 40% et ses revenus avec. "Je n’avais jamais compris pourquoi les gens se suicidaient par rapport à leur travail. C’est la première année où je me dis que je peux comprendre", reconnaît-il. Il craint désormais de ne pas parvenir à payer ses charges. Il est désormais condamné à s’adapter au nouveau climat. Il mise désormais sur la plantation de baies, de pistachiers et d’oliviers.