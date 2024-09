Haute-Garonne : dans ce magasin de Fenouillet, on repart sans payer

Un magasin d’un nouveau genre a ouvert près de Toulouse. Ici, pas besoin de passer en caisse : on peut repartir avec cinq objets sans payer. Explications.

Une heure avant l’ouverture, les clients sont déjà là, vendredi 20 septembre. Ils sont les tout premiers d’un magasin unique en France et particulièrement surprenant. À l’intérieur, on trouve de tout, et ce, sans aucune étiquette de prix. Et pour cause, les objets sont tous issus de dons de particuliers ou d’entreprises. Chaque client peut en choisir cinq au maximum, quelle que soit leur valeur.

Un abonnement annuel

À la sortie, il n’y a pas de passage en caisse. En revanche, il faut avoir souscrit en ligne un abonnement payant. Contre 40 euros par an, on peut venir une fois par semaine pour repartir avec ses trouvailles. Derrière l’enseigne se cache une entreprise bordelaise (Gironde) de 25 salariés qui reposait jusque-là sur une application de dons d’objets entre particuliers. Elle compte 800 000 abonnés aujourd’hui. La seule limite de l’opération : l’état des objets n’est pas vérifié. L’entreprise fait confiance aux contributeurs.