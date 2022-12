Grève : les médecins réclament la hausse du prix de la consultation

Les médecins sont en grève, jeudi 1er décembre. En cause, des salaires que les intéressés jugent trop bas pour leur permettre d'embaucher des assistants, alors que les journées de travail sont souvent très chargées.

Les médecins traitants sont dans la rue, jeudi 1er décembre. Certains ont fermé leur cabinet. Ils réclament plus de moyens afin d’améliorer leurs conditions de travail. Au cœur des revendications, la hausse du prix de la consultation de 25 à 50 euros. À Cergy (Val-d’Oise), Delphine Tortiget, médecin généraliste, a accepté de dévoiler ses comptes et les coulisses de son quotidien.

Un salaire insuffisant pour embaucher un assistant

Elle travaille du lundi au samedi et enchaîne les rendez-vous sans interruption. Elle effectue ainsi 55 heures de travail par semaine. "En plus, quand on ferme le cabinet, il y a encore du travail", déplore Delphine Tortiget. Ses heures supplémentaires sont dédiées aux tâches administratives. Tous les mois, ses rendez-vous lui rapportent 16 500 euros, desquels il faut déduire les charges sociales, le loyer ou encore le salaire des secrétaires et du remplaçant. Il lui reste donc 7 000 euros. Elle reconnaît que c’est un bon salaire, mais il reste insuffisant pour embaucher un assistant à temps plein.