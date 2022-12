Guerre en Ukraine : dans la région de Bakhmout, fuir pour ne pas mourir

Près de Bakhmout, en Ukraine, les habitants vivent sous la menace d'une invasion des troupes russes, qui sont très proches. Certains habitants se sont résolus à quitter leur logement de toujours pour s'installer à l'abri des bombardements.

Dans la région de Bakhmout, Chasiv Yar est une petite ville à l'est de l'Ukraine, au calme apparent. Elle est pourtant à quelques kilomètres de la ligne de front. Là-bas, ils sont nombreux à être sur le départ. Oleksandr inspecte une dernière fois, pièce par pièce, le logement où il a passé toute sa vie. Il ne sait pas s'il pourra revenir un jour. "Si vous saviez à quel point c'est dur", confie-t-il en fermant à clé. Les troupes russes ne sont plus qu'à quelques kilomètres de la ville et il a préféré partir.

"Ils nous bombardent tous les jours"

"Ils nous bombardent tous les jours, nuit et jour. Des frappes sont tombées sur des maisons pas très loin d'ici. Même les fenêtres ont explosé", raconte Oleksandr. Comme lui, cinq autre personnes sont évacuées ce jour-là, dans le minibus d'une association humanitaire, malgré le danger. "Évidemment que j'ai peur, seuls les morts n'ont pas peur. On cherche à survivre et à sauver un maximum de monde. Tant qu'on est en vie, on peut aider", témoigne le chauffeur, Georgit, membre de l'association Vostok-SOS.