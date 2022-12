États-Unis : malgré les désaccords, Emmanuel Macron et Joe Biden affichent leur alliance

En visite à Washington jeudi 1er décembre, Emmanuel Macron a évoqué avec le président américain Joe Biden certains sujets de discorde, notamment en matière économique.

Emmanuel Macron et Joe Biden se sont attachés à afficher leur complicité, jeudi 1er décembre, à Washington. Sur le chemin du bureau ovale, une journaliste demande au président américain pourquoi il a choisi la France pour une première visite d'État. "Parce que c'est mon ami", répond Joe Biden. Les deux hommes se sont ensuite entretenus en tête-à-tête et ont évoqué les dossiers qui fâchent. Parmi eux : l'Agra, une loi pensée par l'administration Biden et qui prévoit une série de réformes et d'investissements pour les entreprises américaines.

"Réussir ensemble, pas l'un contre l'autre"

Emmanuel Macron voit dans cette mesure un risque de fragmentation de l'Occident. En conférence de presse, il a évoqué des avancées sur le sujet entre les deux parties. "La volonté du président Biden est de refaire ici une industrie forte et de sécuriser les solutions technologiques pour l'avenir. La France veut exactement la même chose pour elle-même [...]. On veut réussir ensemble, pas l'un contre l'autre", a-t-il déclaré. La guerre en Ukraine était également au menu des discussions.