Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron et Joe Biden "réaffirment le soutien continu de leurs pays" à Kiev

Lors de la visite du président français aux Etats-Unis, les deux chefs d'Etat se sont engagés à fournier à l'Ukraine "une aide politique, sécuritaire, humanitaire et économique aussi longtemps qu'il le faudra".

Les Etats-Unis et la France continueront à soutenir l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le faudra", ont déclaré, jeudi 1er décembre, Joe Biden et Emmanuel Macron dans un communiqué commun. A l'occasion de la visite du président français aux Etats-Unis, les chefs d'Etat américain et français "réaffirment le soutien continu de leurs pays à l'Ukraine" et s'engagent notamment à lui fournir "une aide politique, sécuritaire, humanitaire et économique aussi longtemps qu'il le faudra".

Emmanuel Macron et Joe Biden ont manifesté leur volonté de chercher ensemble une issue en Ukraine, mais sans rien rogner de leur soutien à Kiev. Lors d'une conférence de presse conjointe à Washington, le président français a assuré qu'il ne "pousserait jamais les Ukrainiens à accepter un compromis qui serait inacceptable pour eux" concernant l'invasion russe, parce que cela ne permettrait pas de construire "une paix durable". Joe Biden s'est de son côté dit "prêt" à parler avec son homologue russe, Vladimir Poutine, si ce dernier "cherche un moyen de mettre fin à la guerre" en Ukraine.

Emmanuel Macron s'entretiendra "dans les prochains jours" avec Vladimir Poutine

Avant l'invasion russe de l'Ukraine, le président Biden et son secrétaire d'Etat Antony Blinken avaient tous deux parlé avec la Russie l'avertissant des conséquences d'une telle attaque. Mais depuis Joe Biden n'a eu aucun contact direct. Emmanuel Macron a quant à lui déclaré qu'il s'entretiendrait "dans les prochains jours" avec le président russe.

La visite d'Emmanuel Macron aux Etats-Unis a par ailleurs été l'occasion pour les deux dirigeants d'exprimer leur désir de "renforcer le partenariat entre les Etats-Unis et l'Union européenne sur l'énergie propre et le climat" et se sont engagés à travailler pour "synchroniser" leurs approches en matière d'industrie verte, après des frictions autour des subventions accordées par les Etats-Unis aux produits "Made in USA". Emmanuel Macron a dénoncé des mesures "super agressives" pour les entreprises européennes.