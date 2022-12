Le président français est reçu par son homologue américain, jeudi, dans le cadre d'une visite d'Etat à Washington.

Une "amitié enracinée à travers les siècles". Emmanuel Macron a salué le lien qui unit la France et les Etats-Unis, jeudi 1er décembre, lors d'une courte prise de parole à son arrivée à la Maison Blanche. Le président français est reçu par son homologue américain, Joe Biden, à l'occasion d'une visite d'Etat à Washington. "Cette histoire commune nous oblige", a assuré Emmanuel Macron, rappelant que les deux pays ont été alliés lors de plusieurs conflits, dont les deux guerres mondiales.

"Face au retour de la guerre sur le sol européen, suite à l'agression russe contre l'Ukraine, et face aux crises multiples qui frappent nos nations et nos sociétés, il nous faut savoir redevenir frères d'armes", a lancé le chef de l'Etat sur le perron de la Maison Blanche, après une courte allocution de Joe Biden.

"Nos démocraties sont bousculées sur les mêmes doutes", a encore souligné le président français, évoquant notamment les défis des crises climatiques, sanitaires et géopolitiques. "Nous devons ensemble trouver un chemin pour offrir un avenir possible à nos enfants, fait de prospérité, de justice et d'écologie", a-t-il martelé.