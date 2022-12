Migration : trois personnes secourues après onze jours passés sur le gouvernail d'un bateau

C. Cuello, J. Dhib

Trois personnes migrantes ont passé onze jours sur le gouvernail d'un pétrolier pour rejoindre les îles Canaries (Espagne) depuis le Nigéria. Leurs jours ne sont pas en danger. Ces tentatives de migration désespérées ne sont pas rares.

Assises sur un gouvernail, trois personnes agrippées. Migrants, ils ont passé onze jours sous un pétrolier maltais. Cet interminable voyage a commencé à Lagos, au Nigéria, pour s'achever sur les îles Canaries (Espagne). Ils ont parcouru plus de 6 000 kilomètres en pleine mer, risquant de tomber à tout moment. Arrivés il y a trois jours à Las Palmas, épuisés, assoiffés, frigorifiés, ils ont été pris en charge par les secours et hospitalisés. Leurs jours ne sont pas en danger.

Régulièrement des cas similaires

"Nous avons déjà eu des cas similaires, ce n'est pas la première fois. Depuis 2020, par exemple, nous avons eu six cas de migrants qui ont voyagé sur le gouvernail", témoigne Sofia Hernandez, directrice des secours maritimes de Las Palmas. Prêtes à tout pour rejoindre l'Espagne, et donc l'Europe, plus de 1 100 personnes ont perdu la vie dans l'océan Atlantique l'année dernière.