Déconfinement : les réservations en forte hausse dans les campings

Dans un camping de Sanguinet, dans les Landes, le téléphone s’est remis à sonner sans discontinuer depuis l’annonce du plan de déconfinement, et les réservations se multiplient. Avec la fin de la limite des 10 kilomètres, les clients programment leurs week-ends du mois de mai, et surtout leurs vacances d’été. "Nous avons eu une grosse semaine de réservations, les appels n’ont pas arrêté. Ça concerne le week-end de l’Ascension, mais aussi juillet-août", explique, en ce début mai, Marion Daussy, responsable administrative du camping.

Des réservations encouragées par les annonces d’Emmanuel Macron

Pour l’été à venir, le camping enregistre déjà 60 % de réservations. La clientèle se manifeste de plus en plus depuis les annonces d’Emmanuel Macron fin avril. "Les réservations pour cet été ont déjà commencé il y a un moment, mais avec les annonces faites dans la presse régionale par le président de la République, on commence à avoir des demandes pour le week-end de l’Ascension", confirme François Champetier de Ribes, propriétaire du camping et président du syndicat de l’hôtellerie de plein air.