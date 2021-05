Covid-19 : les collégiens et lycéens de retour en classe avec un protocole renforcé

Lundi 3 mai, les élèves des collèges et des lycées ont repris le chemin de l’école. Alors, quel protocole sanitaire a été mis en place dans les établissements scolaires pour les accueillir ?

Conformément au calendrier du déconfinement, les collégiens et lycéens ont fait leur rentrée, lundi 3 mai, dans des conditions particulières. "Seulement un lycéen sur deux va être accueilli dans son établissement scolaire. L’autre moitié travaillera donc en distanciel. Ce sera d’ailleurs la même chose pour les collégiens de 3e et de 4e qui habitent dans les 15 départements les plus touchés par l’épidémie de Covid-19", explique le journaliste de France Télévisions, Léopold Audebert, en direct lundi matin d’un lycéen du 16e arrondissement de Paris.

Soixante millions d’autotests déployés

Le protocole sanitaire va être renforcé avec l’instauration d’une règle : dès qu’il y aura un cas de Covid-19 détecté dans une classe, cette dernière sera automatiquement fermée. "Soixante millions d’autotests vont être déployés dans tous les établissements. Cette journée peut toutefois être perturbée, après l’appel au blocus de l’Union nationale des lycéens (UNL), qui demande que seul le contrôle continu soit pris en compte pour la session 2021 du baccalauréat", conclut Léopold Audebert.