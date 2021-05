Belgique : l’endive inscrite au patrimoine culturel, au grand dam des producteurs français

L’endive, surnommée la perle du Nord, est aussi appelée chicon par nos voisins belges. Presque exclusivement cultivé dans le nord de la France, le légume a cependant été inscrit au patrimoine culturel de la Belgique. Pour la famille Busine, productrice de ce dérivé de la chicorée depuis 1947, la nouvelle a un goût amer. "On n’est pas chauvin en disant que c’est un produit qui est français", revendique Charles Busine.

Une Confrérie de l’endive

Il faut bien reconnaître toutefois que l’endive est née en Belgique, mais elle est produite en France depuis plus de cent ans. Une production délicate qui demande beaucoup de soin et de patience, et qui valait bien à ce légume d’hiver d’avoir sa propre confrérie. Michel Théret en est le grand maître. Depuis vingt ans, ce restaurateur a fait le tour du monde pour promouvoir l’endive. Aujourd’hui, il est "outré" de la voir rejoindre d’autres spécialités belges, comme la bière et le spéculoos, déjà inscrits au patrimoine culturel de nos voisins.