Agriculture : comment cultive-t-on l’endive dans le Nord ?

Cuite ou crue, à l’apéritif, en salade ou en plat principal, l’endive ne laisse pas indifférent. Tout commence dans des champs, où se développe, sous la terre, des racines d’endives. 90% des endives françaises sont produites dans le Nord. Dans une ferme de Hondeghem, chez Michel, Catherine et Thibault Huyghe, on la cultive depuis quarante ans.

170 000 tonnes par an

Comme un trésor, les fameuses racines sont stockées dans une chambre froide et sorties au fur et à mesure des besoins pour la production. Elles poussent ensuite dans une salle chauffée entre 18 et 20 °C pendant trois semaines. "L’endive n’aime pas du tout la lumière, si on la met à la lumière, elle va verdir et devenir plus amère", explique Thibault Huyghe. Ce système leur permet de produire des endives toute l’année. Avec une production de 170 000 tonnes par an, la France est le premier producteur mondial de cette reine de l’hiver, devant la Belgique et les Pays-Bas. Appelée aussi chicon, l’endive ne fait pas toujours l’unanimité à cause de son amertume, mais quelques astuces existent pour l’atténuer.

