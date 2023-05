Emploi : le gouvernement dévoile un plan pour les métiers d’art

Le gouvernement a dévoilé, mardi 30 mai, un plan de 340 millions d’euros sur trois ans pour financer les formations et apprentissages des métiers d’art. Un secteur d’emploi peu connu en recherche de main d’œuvre.

Ce sont des lustres exceptionnels, ils ornent les plus beaux châteaux, monuments historiques ou hôtels particuliers en France, ou dans le monde. C'est un savoir-faire rare et recherché, celui de Régis Mathieu, qui a repris l’entreprise familiale de son père. Dans ses ateliers, il y a une trentaine d’employés qui perpétuent la tradition du lustre français. Pour arriver à ces métiers d’art, les parcours sont très différents. "Je suis tombé par hasard, et j’ai tout appris ici", explique l’une des salariées.

60 000 entreprises perpétuent le savoir-faire

La clé de la réussite pour toutes ces entreprises est de trouver une main d’œuvre et de la fidéliser. Maître verrier, charpentier, tapisser, et autres, en tout, 60 000 entreprises perpétuent ces savoir-faire traditionnels, mais parfois la main d’œuvre manque. Dans cet atelier, on restaure des pièces en métal et de la ferronnerie d’art. Pour se développer à l’étranger, l’entreprise a fusionné avec deux autres sociétés aux savoir-faire différents. Le gouvernement va investir 340 millions d’euros pour développer ces métiers d’art.