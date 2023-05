Environnement : la neige rouge de plus en plus présente sur les glaciers du monde

La neige peut se teinter de rouge à l’approche de l’été. Le phénomène s’explique par des micro-algues qui prolifèrent. Les scientifiques s’inquiètent, car cela accélère la fonte des glaces.

Lorsqu'ils l’aperçoivent, certains croient voir du sang sur la surface de la neige. La couleur rouge, qui apparaît de plus en plus souvent au printemps, se produit durant la période de fonte. Par tous les temps, les scientifiques se rendent au sommet du manteau neigeux sur le col du Lautaret. "Cette neige rouge est colorée à cause d’une algue (…) qui couvre la surface de la neige, qui la rend toute rouge", explique Jade Azzedine, chercheuse au CNRS.

10 % de la fonte des glaciers au Groenland liée aux micro-algues

L'algue circule dans l’eau de fonte de la neige, et la lumière intense du printemps lui donne sa couleur rouge. La neige rouge est un phénomène ancien, vieux de plus de 10 000 ans. L'algue se nourrit de CO2, selon l’hypothèse des chercheurs, et explique sa prolifération. Elle accélère la fonte des glaciers. "10 % de la fonte des glaciers au Groenland est liée aux micro-algues à la surface", explique Éric Maréchal, scientifique.

Parmi nos sources

Site du projet Alpalga / CNRS sur les algues rouges de montagne

Liste non exhaustive.