Allemagne : les dénonciations de fraude fiscale encouragées par le ministère des Finances

En Allemagne, l’appel à dénoncer la fraude fiscale s’avère très efficace. Il est possible de le faire anonymement, sur un simple site internet.

En quelques clics et dans l’anonymat le plus total, il est possible de dénoncer des fraudeurs du fisc. Dans le Bade-Wurtemberg (Allemagne), région frontalière de l’Alsace, une plateforme de signalement est disponible en français. Les internautes sont invités à être précis, et à joindre des documents. Sans jamais révéler leur identité, ils peuvent ensuite communiquer avec l’administration fiscale, si celle-ci a besoin de précisions.

89 enquêtes ouvertes en 2022

Lorsque le site a ouvert il y a deux ans, beaucoup ont dénoncé l’initiative. Mais rien qu’en 2022, plus de 3 000 dénonciations ont été reçues. Si la grande majorité sont classées sans suite, 89 enquêtes ont été ouvertes en 2022. Les autorités assument cette incitation à la délation. "Ça nous a permis de récupérer 1 million d’euros d’impôts. Donc, à nos yeux, ça démontre que ça vaut le coup", commente Sebastien Engelmann, porte-parole du ministère des Finances du Bade-Wurtemberg. En Allemagne, la fraude fiscale est estimée à plus de 50 milliards d’euros chaque année.