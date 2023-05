Syrie : Raqqa de nouveau sous la menace de Daesh ?

En 2013, Raqqa, en Syrie, était devenue la base-arrière de Daesh. Les soldats kurdes, qui ont délivré la ville en 2017, constatent le retour des hommes de l’État islamique. Peuvent-ils reprendre le pouvoir dans leur ancien fief ?

Au cours des dernières semaines, les patrouilles ont été renforcées dans Raqqa (Syrie), à mesure que la menace se fait de plus en plus pressante. Le drapeau du groupe État islamique ne flotte plus sur leur ancienne capitale depuis plus de cinq ans, et pourtant. "On ne sait pas d’où elle peut surgir, mais la menace de Daesh est permanente. On essaye de sortir dans tous les endroits de la ville. On est très mobiles", confie Ahmed Chalabiye, membre de la force arabo-kurde de Sécurité intérieure, qui contrôle désormais la ville.

Une peur de tous les instants

Mais la démonstration de force, parfois, ne suffit plus. Le 26 décembre 2022, Daesh revendiquait l’attaque du quartier général des forces de sécurité de la ville. L’attentat a fait huit morts, dont les deux terroristes. D’après un soldat présent ce jour, il s’agit de la principale attaque depuis la chute de la ville en octobre 2017. Il y voit le signe de leur montée en puissance.

Une peur de tous les instants s’est installée sur la ville, face à un ennemi la plupart du temps invisible. Un commerçant, l’un des plus prospères de Raqqa, a reçu un message menaçant sur son téléphone, signé de Daesh, qui lui demande "100 000 dollars" sous trois jours. Un autre a récemment été tué. Et sur le souk, personne n’ose plus parler du groupe État islamique, ni en bien ni en mal.