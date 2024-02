Direct Colère des agriculteurs : Gabriel Attal tiendra une conférence de presse très attendue à 9 heures pour présenter les "principales orientations" du projet de loi agricole

Trois semaines après une longue vague de manifestations et alors que le Salon de l'agriculture débute ce samedi sous haute tension, Gabriel Attal va tenter, mercredi 21 février, de calmer la fronde des agriculteurs. Le Premier ministre tiendra à 9 heures une conférence de presse pour détailler les "principales orientations" du projet de loi agricole, dans lequel il entend inscrire "l'objectif de souveraineté" alimentaire, et exposer "le suivi et l'exécution" des mesures gouvernementales annoncées au début du mois par le gouvernement. Suivez notre direct.

Gabriel Attal "prêt" à un "débat" avec Marine Le Pen sur l'agriculture. "Si le RN veut transformer les champs en un terrain politique, alors je suis prêt à un débat sur l'agriculture avec Marine Le Pen", a affirmé le chef du gouvernement mardi soir dans Le Figaro. La patronne des députés RN à l'Assemblée a aussitôt réagi sur X, affirmant que Gabriel Attal "devrait surtout accepter le débat que lui a proposé notre tête de liste et président du Rassemblement national".

Lancement d'une mission parlementaire sur une évolution de la loi Egalim, afin qu'elle prenne mieux en compte le "coût de production des agriculteurs" ainsi que la publication d'un arrêté déclarant toutes les filières agricoles "métiers en tension" permettant de recourir plus facilement à la main-d'oeuvre étrangère, a annoncé Gabriel Attal dans les colonnes du Figaro mardi soir.

La FNSEA et les Jeunes Agriculteurs ont rencontré Emmanuel Macron. "On a des avancées, des gages, des signaux qui vont dans le bon sens, mais ce n'est pas suffisant encore à l'heure actuelle", a réagi hier, à l'issue de cette rencontre, Pierrick Horel, président des Jeunes Agriculteurs, sur franceinfo. Avec la FNSEA, son allié syndical, ils ont prévu à Paris vendredi soir un "cortège" d'agriculteurs emmenés par quelques tracteurs et se terminant devant les portes du Salon de l'agriculture.