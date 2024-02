DIRECT. Missak Manouchian au Panthéon : suivez la cérémonie d'hommage national au résistant communiste et ses camarades

#MANOUCHIAN Pour lire la dernière lettre de Missak Manouchian avant son exécution, le choix des organisateurs de l'hommage s'est porté sur le chanteur et acteur Patrick Bruel. Invité de l'édition spéciale de France 2 et franceinfo, il a confié sa fierté et l'"immense honneur" de lire ce texte "fort".

(FRANCE 2)