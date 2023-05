Consommation : le barbecue électrique a de plus en plus la côte

Le barbecue est un incontournable des étés français. Ces dernières années, le barbecue au charbon fait face à la concurrence de celui électrique, plus facile à chauffer et à utiliser, notamment en ville.

C'est un rituel presque sacré, une tradition qui s’est installée dans les foyers français depuis les années 1950. Avec l’arrivée des beaux jours, il est temps de dépoussiérer le barbecue. Les Français sont-ils plutôt électrique ou à charbon ? À Lambersart (Nord), Éric et Martine sont à leur troisième barbecue de la saison, ils ont fait le choix du charbon. "Il y a l’odeur de cette fameuse fumée", souligne Martine. Pour ce couple, il n’y a pas de débat, cela se fait au charbon.

Plus de barbecues électriques vendus l’an dernier

Le barbecue au charbon est le plus répandu en France, et largement plébiscité par les consommateurs. Pourtant, les appareils électriques gagnent peu à peu le cœur des Français. L'an dernier, leurs ventes ont dépassé celles des ventes au charbon. En plein centre-ville de Lille (Nord), il n’y a pas le choix, le charbon est interdit, il faut donc choisir le barbecue électrique. La grillade est même plus facile à improviser. Les Français restent fidèles au barbecue, et c’est un marché qui rapporte, avec deux millions d’exemplaires vendus l’an dernier.